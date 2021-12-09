Президент лиги Хабиба Нурмагомедова EFC Шамиль Завуров заявил, что потенциальное противостояние между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым не состоится в его промоушене.

«Я и раньше говорил, что Александр Емельяненко как боец мне не интересен, — сказал Завуров журналистам после церемонии взвешивания участников турнира EFC 43. — Как бы они [Емельяненко и Гусейнов] ни задевали друг друга, как бы они ни старались это сделать, для лиги это не вызывает интереса. Тем более бой с Александром Емельяненко. Мы это даже близко не рассматриваем. Возможно, что они (Емельяненко и Гусейнов. — Прим. «СЭ») как-то хотят этого. Но, мало ли что они хотят?»

В конце ноября между Емельяненко и Гусейновым вспыхнул конфликт в Сети. Все началось с заявления Емельяненко о том, что на животе Гусейнова спасательный круг. В ответ средневес вызвал на бой Емельяненко.

Через несколько дней после поражения от Марсио Сантоса тяжеловес Емельяненко назвал Артура Гусейнова дагестанской свиньей.