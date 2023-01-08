Ли Цзинлян вызвал на бой Тони Фергюсона

15-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе Ли Цзинлян (19-8) вызвал на бой ветерана UFC Тони Фергюсона (25-8).

«Эй, Тони. Мне скучно, а во Флориде сейчас просто пекло, давай закатим вечеринку. У нас с тобой есть незаконченные дела. Ты готов встретиться в марте? Погнали, чемп», — написал Цзинлян в Twitter.

Цзинлян в прошлом бою проиграл Даниэлю Родригесу (17-3) спорным раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28) на UFC 279. Турнир состоялся 10 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Фергюсон проиграл Нейту Диасу (21-13) сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.