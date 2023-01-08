Джейк Пол дал прогноз на бой Райана Гарсии и Джервонта Дэвиса

Блогер и боксер Джейк Пол (6-0) дал спорный прогноз на ожидаемый супербой бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (23-0) и регулярного чемпиона WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (28-0).

«Райан Гарсия нокаутирует Джервонта Дэвиса», — написал Пол в Twitter.

Дэвис победил Гектора Гарсию (16-1) техническим нокаутом в восьмом раунде. Бой состоялся 7 января на «Capital One Arena» в Вашингтоне, США.

Гарсия в прошлом бою нокаутировал Хавьера Фортуну (37-4) в шестом раунде. Бой состоялся 17 июля в Лос-Анджелесе, США.