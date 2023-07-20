Леон Эдвардс назвал дату и имя своего следующего соперника

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (21-3) заявил, что он подерется осенью либо в Нью-Йорке, либо в Абу-Даби.

«Я в порядке, сейчас я снова тренируюсь, — сказал Эдвардс в интервью ESPN. — Я снова в зале, мое тело чувствует себя хорошо, надеюсь вернуться в строй в октябре-ноябре. Думаю, что соперником будет Колби [Ковингтон], так что все в порядке. Я бы предпочел, чтобы бой состоялся в Абу-Даби, потому что это ближе к дому.

Но и Нью-Йорк, «Мэдисон Сквер Гарден» — легендарная арена. Так что было бы неплохо провести бой там, так что, честно говоря, или-или. В Нью-Йорке много ямайцев, я бы с удовольствием выступил и там. Любой из вариантов был бы для меня хорош".