Адесанья: «Дю Плесси отказался со мной драться. Шон Стрикленд, ты в деле»

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) рассказал, что первый номер рейтинга UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси (20-2) отказался с ним драться 10 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

«Я даже не знаю, с чего начать. Дрикус Дю Плесси, ты чертова ####, — начал Адесанья в видеоролике, опубликованном в Twitter. — Ты — ####. Вот почему ты не принимаешь со мной бой. У тебя болит нога. В последнем бою у меня болело колено. Угадай, что я сделал? Я вышел на бой, потому что так поступает гребаный чемпион, боец чемпионского калибра, построенный по-другому.

Многие из вас, бойцов, говорят о том, что будут драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Нет, не будете. А я буду. И Алекс Волкановски тоже. Мы просто по-разному устроены. Я сейчас в спортзале, собираюсь немного поработать.

Итак, я дерусь в Сиднее. Мне плевать, с кем. Безмозглый дю Плесси, пошел #####. Ты в пролете. [Шон] Стрикленд, ты в деле. Давай станцуем. Покажу тебе, как надо танцевать. Я устал от всех этих парней, говорящих всякую хрень про «я могу драться, я могу драться». Нет, ты не можешь. Дю Плесси — ####».

Дю Плесси победил Роберта Уиттакера (24-7) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Адесанья в прошлом бою нокаутировал Алекса Перейру (7-2) во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Стрикленд в прошлом бою победил Абусупьяна Магомедова (25-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.