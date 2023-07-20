Чемпион IBF Луис Альберто Лопес подерется с Джоетом Гонсалесом 15 сентября

Чемпион IBF в полулегком весе Луис Альберто Лопес (28-2) проведет вторую защиту титула в бою против американца Джоэта Гонсалеса (26-3) 15 сентября на шоу «Top Rank on ESPN» в Корпус-Кристи в Техасе, США.

29-летний мексиканец завоевал титул, победив Джоша Уоррингтона (31-2) в декабре 2022-го большинством судейских решений, и сохранил пояс, победив в мае Майкла Конлана (18-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Оба поединка прошли в Великобритании.

Два из трех поражений Гонсалеса были решением в титульных боях против Эмануэля Наваррете (37-1) и Шакура Стивенсона (20-0). В прошлом году Гонсалес также проиграл Айзеку Догбоэ (24-3).