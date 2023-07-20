Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:27

Чемпион IBF Луис Альберто Лопес подерется с Джоетом Гонсалесом 15 сентября

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион IBF в полулегком весе Луис Альберто Лопес (28-2) проведет вторую защиту титула в бою против американца Джоэта Гонсалеса (26-3) 15 сентября на шоу «Top Rank on ESPN» в Корпус-Кристи в Техасе, США.

29-летний мексиканец завоевал титул, победив Джоша Уоррингтона (31-2) в декабре 2022-го большинством судейских решений, и сохранил пояс, победив в мае Майкла Конлана (18-2) техническим нокаутом в пятом раунде. Оба поединка прошли в Великобритании.

Два из трех поражений Гонсалеса были решением в титульных боях против Эмануэля Наваррете (37-1) и Шакура Стивенсона (20-0). В прошлом году Гонсалес также проиграл Айзеку Догбоэ (24-3).
0
Читайте также
Дочь и зять Тутберидзе заплатили за уход из сборной России? У государства возникли вопросы к федерации
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
Артиллеристы уничтожили две БМП ВСУ под Артемовском
Пострадавшую на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Марочко заявил о создании плацдарма на отбитых у ВСУ позициях
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леон Эдвардс назвал дату и имя своего следующего соперника
Новости
RSS RSS
Все новости