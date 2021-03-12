Леон Эдвардс: «Джеб Усмана медленный, хоть и эффективный»

Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Леон Эдвардс поделился мнением о джебе чемпиона дивизиона Камару Усмана. Ранее 33-летний Усман отправил в нокдаун джебом Гилберта Бернса в последнем бою.

«Усман прибавил в ударке с момента нашего боя, но лучший джеб в ММА (смеется)... Отдаю должное, он добавил в ударке, но его джеб медленный. Хоть и эффективный», — сказал Эдвардс в интервью «СЭ».

Усман и Эдвардс дрались в декабре 2015-го. Нигериец победил единогласным решением, хотя Эдвардс выиграл первый раунд. В ночь на 14 марта Эдвардс подерется с Белялом Мухаммадом в главном событии UFC Vegas 21.

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