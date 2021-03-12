Леон Эдвардс: «Хочу оформить нокаут чистым локтем из стойки»

Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Леон Эдвардс рассказал о работе над ударами локтями.

«Мы очень много работаем с тренерами над боем на дистанции локтей и ближней дистанции. Честно говоря, в ММА не так много ребят владеют искусством боя на ближней ударной дистанции. Обычно они бьют на ней только колени. Я же очень много работаю и над другими вариантами, локтями, короткими панчами, как выходить из клинча с ударом, как заставлять их делать лишнюю работу на этой дистанции, заманиваю их в неправильные входы в клинч.

Что касается дистанционных локтей, в ММА они довольно рискованны. Их нужно бить, только если оппонент определенным образом реагирует на твои финты и комбинации. Но все равно локти из клинча и любых завязок безопаснее и надежнее.

Любимый нокаут локтем в ММА? Хм, честно, нет такого одного. Я сам очень хочу оформить чистый КО локтем. Прям чтобы чисто одним локтем отключить. Может, в эту субботу как раз получится». — сказал Эдвардс в интервью «СЭ».

В ночь на 14 марта Эдвардс подерется с Белялом Мухаммадом в главном событии UFC Vegas 21.

Полностью интервью с Леоном Эдвардсом читайте — здесь