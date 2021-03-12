Не проигрывает шестой год подряд.

В ночь на 14 марта третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Леон Эдвардс (18-3) встретится в главном событии вечера UFC Vegas 21 с 13-м номером дивизиона Белялом Мухаммадом.

Прошлый год для Эдвардса получился потерянным — сначала в марте 2020-го из-за пандемии был отменен его поединок с Тайроном Вудли, затем из-за причуд матчмейкинга британца и вовсе убрали из рейтингов за неактивность, а позже из-за ковида дважды сорвался его поединок с Хамзатом Чимаевым. После болезни Чимаева промоушен хотел свести Эдвардса с Ковингтоном, но американец наотрез отказался драться с бойцом, чей медийный капитал настолько мал.

С Ковингтоном сложно поспорить — у Эдвардса крайне интересный для харкдкоров, но скучный для обычных болельщиков стиль боя, серый и редкий трешток и всего 112 тысяч подписчиков в Instagram — это гораздо меньше, чем у других бойцов топ-5 полусреднего веса. К примеру, у Камару Усмана 1,8 млн подписчиков, у Хорхе Масвидаля — 2,6 млн, у Колби Ковингтона и Стивена Томпсона — по 650 тысяч, у Гилберта Бернса — 461 тысяча. Как видим, Леон отстает даже от самого нераскрученного Бернса более чем в четыре раза.

Также сильно повредила репутации и позициям Эдвардса история с Хорхе Масвидалем двухлетней давности. Масвидаль давал интервью в микст-зоне, проходивший мимо Эдвардс сказал какую-то дежурную трешток-реплику, за которую кубинец нежданно набросился на него с троечкой и рассек лицо. Хотя с точки зрения законодательных норм правда всецело на стороне Эдвардса, целевая аудитория тем не менее встала горой за плохого парня Масвидаля. Британца высмеяли, налепили в его честь кучу мемов, а позже придуманная по итогам события фраза Хорхе «Я раздал ему три порции с содовой» стала культовой и довершила репутационный разгром Эдвардса.

Отряхнуться от той истории Эдвардсу до сих пор до конца не удается — Масвидаля болельщики ставят несравненно выше, что с точки зрения чистого спорта, конечно, вопиющий абсурд. Эдвардс построил одну из самых длинных победных серий в истории дивизиона — восемь побед подряд (Масвидаль в UFC никогда не выигрывал больше трех боев подряд), является более универсальным и стабильным бойцом и при справедливых раскладах давно должен был драться за пояс.

Леон — универсал с перекосом в сторону муай-тай и кикбоксинга. У него очень чистые прямые дистанционные удары с рук — особенно хорош левый прямой. Хотя британец не обладает бешеной взрывной скоростью и силой удара, у него в карьере есть два поразительных нокаута левым кроссом уже на восьмой секунде поединка. В UFC против Сета Бажиньски

И в любителях против Джейми Хьюза в далеком 2011-м.

Эдвардс немного объяснял для публики механику своего левого прямого в интервью UFC: «Я бью левый прямой с задней руки. Обычно мне нужно вызывать какую-то реакцию у оппонента моей правой передней рукой, например хуком. Он поворачивается под этот хук, и затем я бью левый прямой в подбородок».

Есть у Эдвардса прекрасный левый кик, которым он может очень тонко обходить любой блок и пробивать как в корпус, так и в голову. Но, пожалуй, главный ударный рычаг британца — это его локоть. К примеру, коротким локтем из завязки против Гуннара Нельсона Эдвардс не просто уронил соперника, а сломал ему при этом орбитальную кость (1-20 на видео).

Отлично Эдвардс работал локтем и в последнем поединке против Рафаэля Дос Аньоса — подлавливал его на ближней дистанции и бил в идеальный момент на расцеплении.

Леон Эдвардс (слева) в бою.

Также Леон умеет удивительно высоко поднимать колено из клинча. Дональда Серроне он сильно рассек этим ударом в самом начале. Кровь заливала Ковбою глаз все последующие 25 минут и сильно мешала обзору.

Леон Эдвардс и Дональд Серроне.

Но, конечно, локти, колени и левый прямой Эдвардса — это лишь самые яркие его коронки, которые не передают всю глубину его стиля. Прежде всего Эдвардс — тщательно проработанный универсал, который дерется очень аккуратно, хладнокровно, последовательно, ничего не форсируя и не допуская серьезных ошибок. Пожалуй, за все десять боев в UFC Леон только раз грубо ошибся — пробил с неподходящей дистанции локоть в бою с Брайаном Барбареной и нарвался на контрапперкот (единственный раз, когда Эдвардса уронили в UFC).

C атакующей борьбой у британца дела обстоят неплохо — в последних пяти боях он контролировал соперников на земле и в клинче 28 минут, перевел всех, кроме Дональда Серроне (которого в принципе перевели за 36 боев в UFC всего семь раз — экстраординарная защита от борьбы).

С защитой от борьбы, правда, дела идут похуже — Эдвардс проиграл в этой зоне боя Усману и Сильве (хотя, справедливости ради, было это 5-6 лет назад, сейчас Эдвардс защищается гораздо сильнее), давал себя контролировать — пусть и немного — Дос Аньосу, Нельсону и Ковбою. Но выиграть у нынешнего Эдвардса бой в борьбе может только грэпплер уровня Усмана и, возможно, Колби Ковингтона — поэтому вопиющим недостатком защиту Леона от борьбы назвать на данном этапе язык не поворачивается. Соперник Эдвардса на эти выходные Белял Мухаммад хоть и неплохо борется, но точно не на том уровне, чтобы наглухо законтролировать Леона в партере. В стойке Мухаммад не так точен и разнообразен, его уровень принятия решений и чистота боя очевидно хуже, чем у британца.

Если Леон победит, то его серия удлинится до девяти выигрышей подряд. Абсолютно все 15 бойцов в истории UFC, кто достигал девяти побед подряд, становились чемпионами (14 — абсолютными, один — Тони Фергюсон — временным). Правда, у британца ситуация особенная — для пояса ему потребуется еще как минимум одна победа, потому что выигрыш у Мухаммада сделает его только главным претендентом на титул.

«СЭ» пробился к Эдвардсу на медиадне и задал свой десяток вопросов.

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- У вас два восьмисекундных КО в карьере. Один в UFC и один в любителях, оба — левым прямым. Даже у Нганну нет в карьере нокаутов до 10-й секунды боя. Как бы вы объяснили эти нокауты, какая здесь закономерность?

- Да, у меня два восьмисекундных нокаута в карьере (смеется). Не знаю, как так получилось... Я просто вышел и выбросил удар. Не было такого, что в лагере мы планировали восьмисекундный нокаут. Но я знаю, что если попаду левым прямым, то могу нокаутировать любого из этих ребят. Может быть, на этих выходных я добуду еще один восьмисекундный нокаут.

- Вы в основном бьете длинные прямые удары. Боковые размашистые панчи вам по стилю не очень подходят?

- Размашистые удары тоже уважаю, но я левша-дистанционщик с длинными рычагами, поэтому длинные удары мне подходят больше. Хотя я могу драться и на дистанции локтей и апперкотов, тут все зависит от начала боя, от того, на какие удары решит перейти мой соперник.

- После боя Усмана и Бернса все теперь говорят, что у Усмана лучший джеб в ММА. Согласны? И удивлены ли, что он с момента вашего боя так развил джеб?

- Он прибавил в ударке, но лучший джеб в ММА... (Смеется.) Отдаю должное, он добавил в ударке, но его джеб медленный. Хоть и эффективный.

Камару Усман и Леон Эдвардс.

- Вы один из лучших бойцов в UFC по умению доводить локоть на разрыве клинча. Как чувствуете момент, когда на расцеплении надо бить локоть?

- Мы очень много работали с тренерами над боем на дистанции локтей и ближней дистанции. Честно говоря, в ММА не так много ребят владеют искусством боя на ближней ударной дистанции. Обычно они бьют на ней только колени. Я же очень много работаю и над другими вариантами, локтями, короткими панчами, над тем, как выходить из клинча с ударом, как заставлять их делать лишнюю работу на этой дистанции, заманиваю их в неправильные входы в клинч.

Эдвардс отправляет Нельсона в нокдаун локтем из клинча.

- Дистанционные локти вы бьете гораздо реже. Считаете их рискованными?

- В ММА они довольно рискованны. Их нужно бить, только если оппонент определенным образом реагирует на твои финты и комбинации. Но все равно локти из клинча и любых завязок безопаснее и надежнее.

- У вас есть любимый нокаут локтем в ММА, который вас вдохновляет?

- Хм, честно, нет такого одного. Я сам очень хочу оформить чистый КО локтем. Прямо чтобы чисто одним локтем отключить. Может, в эту субботу как раз получится.

- Хамзат Чимаев приболел, не очень хорошо себя чувствует. Может быть, несколько теплых слов в его адрес, пожелания выздоровления?

- Да, конечно. Бои — это бои, но здоровье — самое главное. Он молодой парень, у него есть семья, я желаю ему полного выздоровления и восстановления. Может быть, однажды мы снова встретимся.

- Одно время люди много спорили на тему, как бы смотрелся Хабиб в полусреднем. Как думаете, смог ли бы он там доминировать так же, как в легком?

— Стопроцентно он был бы как минимум в топ-5. Очень сильный грэпплер и очень крупный парень. Он немаленький для легкого веса, я думаю, он стопроцентно был бы успешен в полусреднем.

- Фраза Хорхе Масвидаля после стычки с вами «Я раздал ему три порции с содовой» стала легендарной. Если оценивать с точки зрения юмора, считаете эту фразу забавной и остроумной?

- Не хочу уделять этому внимание. Не знаю. Что есть, то есть.

- Я никогда в жизни не видел полусредневеса с такой узкой талией. Хотя плечи, грудь, ноги у вас мощные. Бывает, что подходите к зеркалу и говорите себе в шутку: «Черт возьми, эта талия узковата»?

— (Смеется.) Это генетика... Узкая талия, мощная спина. Я должен был бы стать гребаной моделью.