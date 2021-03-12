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Леон Эдвардс: «Я могу нокаутировать кого-угодно своим левым прямым»

21:20
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Третий номер рейтинга полусреднего веса UFC Леон Эдвардс рассказал о своем левом кроссе. 29-летний британец дважды в карьере этим видом панча нокаутировал соперников на 8-й секунде боя.

«Да, у меня два 8-секундных нокаута в карьере (смеется). Не знаю, как так получилось... Я просто вышел и выбросил удар. Не было такого, что в лагере мы планировали 8-секундный нокаут. Но я знаю, что если попаду левым прямым, то могу нокаутировать любого из этих ребят. Может быть, на этих выходных я добуду еще один 8-секундный нокаут». — сказал Эдвардс в интервью «СЭ ».

В ночь на 14 марта Эдвардс подерется с Белялом Мухаммадом в главном событии UFC Vegas 21.

Полностью интервью с Леоном Эдвардсом читайте — здесь

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