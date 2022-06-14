Федор Емельяненко — о конфликте с Габдуллиным: «Встретимся с ним и поставим все точки»
Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Габдуллиным
Легенда ММА Федор Емельяненко рассказал о статусе отношений с Радмиром Габдуллиным, с которым у него ранее возникли разногласия.
«Непонятные отношения. В ближайшее время мы встретимся и поставим все точки», — сказал Емельяненко.
Сегодня, 14 июня, стало известно о том, что Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России. С 2018 этот пост занимал Габдуллин.
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