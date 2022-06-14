Федор Емельяненко рассказал о конфликте с Габдуллиным

Легенда ММА Федор Емельяненко рассказал о статусе отношений с Радмиром Габдуллиным, с которым у него ранее возникли разногласия.

«Непонятные отношения. В ближайшее время мы встретимся и поставим все точки», — сказал Емельяненко.

Сегодня, 14 июня, стало известно о том, что Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России. С 2018 этот пост занимал Габдуллин.