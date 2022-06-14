Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) путем голосования избран новым президентом Союза ММА России. В голосовании он обошел бывшего президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Об этом сообщил российский журналист Игорь Лазорин в своем Telegram.

Изначально за пост президента Союза ММА России должны были быть выдвинуты вице-президент Союза ММА России и глава Омской федерации ММА Андрей Терентьев и Радмир Габдуллин. Однако на заседании Терентьев снял свою кандидатуру с выборов в пользу Емельяненко.

Прошлым президентом Союза ММА России был Радмир Габдуллин. Ранее Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России из-за разногласий с Габдуллиным. Вскоре после этого члены президиума организации призвали Габдуллина покинуть пост, однако он отказался это сделать.