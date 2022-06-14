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Сегодня, 19:48

Федор Емельяненко: «Осенью будет бой. Надеюсь Бейдер согласится»

Федор Емельяненко назвал ориентировочную дату следующего боя
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко рассказал о дальнейшей судьбе в ММА.

«Когда будет заявление по поводу карьеры? Когда будет ясность. Мне сказали готовиться к осени. Осенью будет бой, но даты пока нет», — сказал Емельяненко журналистам.

«Отодвинет ли меня назначение на пост президента Союза ММА от титульного боя? Нет, это все обсуждаемо, это никуда не ушло. Все еще будет. Надеюсь, что [Райан] Бейдер согласится».

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России.

Федор Емельяненко
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