Федор Емельяненко: «Осенью будет бой. Надеюсь Бейдер согласится»

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко рассказал о дальнейшей судьбе в ММА.

«Когда будет заявление по поводу карьеры? Когда будет ясность. Мне сказали готовиться к осени. Осенью будет бой, но даты пока нет», — сказал Емельяненко журналистам.

«Отодвинет ли меня назначение на пост президента Союза ММА от титульного боя? Нет, это все обсуждаемо, это никуда не ушло. Все еще будет. Надеюсь, что [Райан] Бейдер согласится».

Ранее стало известно, что Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России.