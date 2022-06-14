Федор Емельяненко: «Осенью будет бой. Надеюсь Бейдер согласится»
Федор Емельяненко назвал ориентировочную дату следующего боя
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко рассказал о дальнейшей судьбе в ММА.
«Когда будет заявление по поводу карьеры? Когда будет ясность. Мне сказали готовиться к осени. Осенью будет бой, но даты пока нет», — сказал Емельяненко журналистам.
«Отодвинет ли меня назначение на пост президента Союза ММА от титульного боя? Нет, это все обсуждаемо, это никуда не ушло. Все еще будет. Надеюсь, что [Райан] Бейдер согласится».
Ранее стало известно, что Федор Емельяненко избран президентом Союза ММА России.
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