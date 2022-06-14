Федор Емельяненко заявил, что не вел переговоры о бое в лиге Хабиба

Российский тяжеловес Федор Емельяненко заявил, что не вел переговоры о бое в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

В мае Нурмагомедов рассказал, что попробует связаться с командой Емельяненко, чтобы обсудить возможность проведения боя с Джуниором Дос Сантосом в Саудовской Аравии.

«Переговоров [с командой Хабиба] не было, — сказал Емельяненко журналистам. — Я не знаю, почему Хабиб сказал так, но со мной никто не связывался. Я говорил со Скоттом Кокером, но на тот момент они с Хабибом не встречались».

14 июня Федор Емельяненко был избран президентом Союза ММА России.