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Сегодня, 13:55

Le Parisien: Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» рассматривает возможность создания собственного ММА-проекта, сообщает Le Parisien.

По данным источника, россиянин Хабиб Нурмагомедов может стать номинальным главой этого проекта. Эту идею продвигает тренер клуба по дзюдо Джамель Бурас, который, по некоторым данным, подталкивает президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи в этом направлении.

Также сообщается, что в сделку может быть вовлечен Али Абдель-Азиз, который через свою компанию управлял карьерой Нурмагомедова, Камару Усмана, Джастина Гейджи и Генри Сехудо. По имеющимся данным, переговоры ускорились во время чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Французский клуб уже имеет команды в футболе, гандболе и дзюдо, и хотел бы расширить свою спортивную деятельность.

В октябре 2020 года 35-летний Нурмагомедов завершил карьеру в статусе чемпиона UFC в легком весе. Россиянин ушел из спорта непобежденным с 29 победами.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Хабиб Нурмагомедов
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