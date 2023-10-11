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Сегодня, 11:46

Второй бой Монсона против Тактарова может пройти в конце ноября в Уфе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Джефф Монсон (справа) и Олег Тактаров.
Фото Известия

Боец ММА Джефф Монсон заявил, что второй поединок против Олега Тактарова может пройти в конце ноября.

«Да, [бой будет] в конце ноября. Скорее всего, он состоится в Уфе», — приводит слова Монсона РИА Новости.

В сентябре промоутер Владимир Хрюнов заявлял «СЭ», что поединок Монсона и Тактарова по правилам ММА планируют провести в Уфе во второй половине ноября.

18 августа Тактаров и Монсон не выявили победителя в соглавном бою турнира по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РИА Новости
Джефф Монсон
Олег Тактаров
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