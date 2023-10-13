Камил Гаджиев — о русском мате: «Иногда ругаюсь для красоты словца. Это в нашей культуре»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своем отношении к русскому мату.

«Как отношусь к русскому мату? Иногда ругаюсь для красоты словца. Редко его употребляю, но иногда по-другому не скажешь. Это в нашей культуре. Он у меня выскакивает рефлекторно. Хорошо это? Нет. От него надо избавляться. Получается? Нет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Следующий турнир AMC Fight Nights состоится 10 ноября в Москве. В главном событии вечера сразятся Мариф Пираев и Максим Буторин.