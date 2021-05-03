Казахский друг Петра Яна может провести бой на голых кулаках
19:15
Близкий друг и товарищ по команде Петра Яна Ильяс Хамзин допускает, что может провести поединок на голых кулаках в одной из российских лиг.
Об этом Хамзин сообщил в беседе с «СЭ» после победы на турнире RCC 9.
«Если будут хорошие предложения, то почему бы и нет? Если руководство лиги одобрит, то я готов. Send me location», — заявил Хамзин.
29-летний Хамзин (7 побед, 2 поражения) победил бразильца Джуниора Маркеса решением судей на турнире RCC 9, который состоялся 3 мая в Екатеринбурге.
Читайте также
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю