Казахский друг Петра Яна может провести бой на голых кулаках

Близкий друг и товарищ по команде Петра Яна Ильяс Хамзин допускает, что может провести поединок на голых кулаках в одной из российских лиг.

Об этом Хамзин сообщил в беседе с «СЭ» после победы на турнире RCC 9.

«Если будут хорошие предложения, то почему бы и нет? Если руководство лиги одобрит, то я готов. Send me location», — заявил Хамзин.

29-летний Хамзин (7 побед, 2 поражения) победил бразильца Джуниора Маркеса решением судей на турнире RCC 9, который состоялся 3 мая в Екатеринбурге.