Чимаев получил следующего соперника в UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон 30 октября. На турнире UFC 267 в Абу-Даби он встретится с китайцем Ли Джинлиангом.

Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Непобежденный швед чеченского происхождения проводит серию из трех побед кряду в сильнейшей лиге.

Джинлианг занимает двенадцатую строчку в рейтинге полусредней весовой категории UFC, а Чимаев не входит в топ-15.