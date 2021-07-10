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Чимаев получил следующего соперника в UFC

00:59

Боец UFC Хамзат Чимаев вернется в октагон 30 октября. На турнире UFC 267 в Абу-Даби он встретится с китайцем Ли Джинлиангом.

Чимаев провел последний поединок в сентябре 2020-го, нокаутировав Джеральда Мирсшэрта на 17-й секунде боя. Непобежденный швед чеченского происхождения проводит серию из трех побед кряду в сильнейшей лиге.

Джинлианг занимает двенадцатую строчку в рейтинге полусредней весовой категории UFC, а Чимаев не входит в топ-15.

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Евгений Козинов все материалы автора

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