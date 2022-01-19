Кулачный боец Никулин и кикбоксер Стецуренко возглавят турнир AMC Fight Nights 108

Лига AMC Fight Nights анонсировала турнир за номером 108. Он состоится 28 января в Москве. В главном событии вечера кулачный боец Тимур Никулин сразится против кикбоксера Александра Стецуренко. Бой пройдет по правилам ММА.

«Главный кард возглавит поединок ярких ударников, представителей двух бойцовских школ: кикбоксинга и кулачных боев! - информирует пресс-служба Fight Nights. - Александр Стецуренко свои главные победы одержал в кикбоксинге, в своем послужном списке имея победы над Артемом Левиным и Артемом Вахитовым. Новый виток карьеры чемпиона мира и Европы будет связан с ММА, а для профессионального дебюта лучшего оппонента, чем Тимур Никулин, не найти!

Тимур Никулин также не считает себя профильным ММА-бойцом, но давно решил попробовать себя и в этой дисциплине. Яркий ударник встретился со всеми «топами» кулачных боев и сегодня считает, что должен открывать новые горизонты. Не так давно он дебютировал в боксе, и вот мы с вами уже становимся очевидцами его дебюта в ММА».

В со-главном событии вечера выступит Григорий Пономарев (ака Гигант из зала Федора Емельяненко). О сопернике российского тяжеловеса ничего не сообщается.

«Прошел лишь месяц со дня его поединка в Минске, и вот уже новый вызов! Имя соперника Гриши мы узнаем в ближайших анонсах!» — говорится в сообщении пресс-службы.