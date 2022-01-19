Стаманн — о бое с Нурмагомедовым: «Буду доминировать над дагестанцем в борьбе и одержу досрочную победу»

Американский боец легчайшего дивизиона Коди Стаманн прокомментировал предстоящий бой против россиянина Саида Нурмагомедова.

«После моего последнего боя [против Мераба Двалишвили. Проиграл решением судей. — Прим. «СЭ"] у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, связанные с весогонкой, поэтому мне понадобился месяц, чтобы привести себя в порядок, — сказал Стаманн в интервью BJPenn.com. — Тогда мне очень хотелось вернуться в клетку, но этого не произошло. Не было боя, который имел бы смысл для меня и UFC. Я рассчитывал на то, что подерусь в ноябре или декабре, поэтому начал усердно тренироваться в августе, а затем в октябре мне позвонили и предложили Саида Нурмагомедова».

«Всякий раз, когда вы деретесь с бойцом, который хорошо проявляет себя в стойке, это сопряжено со множеством опасностей, — продолжил Стаманн. — Вы должны быть готовы к таким вещам, как удары ногой с разворота. Вступая в этот бой, я, очевидно, должен быть осторожен».

«Я буду бороть этого дагестанца, — объяснил он. — Нет никаких сомнений в том, что буду переводить его на землю. Если он допустит ошибку, повернувшись спиной ко мне во время попытки нанести удар ногой с разворота, я точно заберу его спину и переведу бой на настил».

«Выйду в клетку и одержу досрочную победу над Нурмагомедовым. Выйду туда и буду доминировать над дагестанцем в грепплинге, и эта идея не менее впечатляет. Я не сомневаюсь в своей способности одержать досрочную победу над ним в партере», — заключил он.

Нурмагомедов и Стаманн встретятся на турнире UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахайме (США). На счету Нурмагомедова 14 побед и 2 поражения, у Стаманна 19 побед, 4 поражения и одна ничья.