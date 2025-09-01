Кубинец Ромеро проведет бой в турнире кулачной лиги IBA Bare Knuckle

Руоводитель IBA Bare Knuckle Алибек Гитинов сообщил, что бывший боец UFC кубинец Йоэль Ромеро проведет бой в рамках турнира этой кулачной лиги.

Изначально бой планировался на октябрь 2025 года, однако его пришлось перенести на 2026 год.

«Я уверен, что его стиль идеально впишется в формат боев на голых кулаках. У нас готовится потрясающий поединок с участием Ромеро. Скоро мы объявим дату боя и имя его соперника», — сказал Гитинов.

48-летний Ромеро в профессиональных MMA в 23 поединках одержал 16 побед и потерпел 7 поражений. На Олимпийских играх в 2000 году он завоевал серебряную медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 85 килограммов.