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Александр Емельяненко признался, что у него запойный тип алкоголизма

Алина Савинова
Александр Емельяненко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своей зависимости. Он признался, что страдает запойным типом алкоголизма из-за прошлой жизни.

«У меня запойный тип алкоголизма? Да, наверное, так и есть. У меня всю жизнь такая жизнь — утром тренировки, вечером разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги», — сказал Емельяненко в интервью Hard Show на YouTube.

Боец добавил, что ему в 90-е годы принадлежали девять питейных учреждений — шесть ресторанов и три бара.

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На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и одна ничья в профессиональных ММА. В начале марта он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска.

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Александр Емельяненко
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