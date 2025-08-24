Александр Емельяненко признался, что у него запойный тип алкоголизма

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о своей зависимости. Он признался, что страдает запойным типом алкоголизма из-за прошлой жизни.

«У меня запойный тип алкоголизма? Да, наверное, так и есть. У меня всю жизнь такая жизнь — утром тренировки, вечером разборки. Потом отмечаешь что-нибудь, потом выбиваешь долги», — сказал Емельяненко в интервью Hard Show на YouTube.

Боец добавил, что ему в 90-е годы принадлежали девять питейных учреждений — шесть ресторанов и три бара.

На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и одна ничья в профессиональных ММА. В начале марта он сообщил, что перенес операцию по удалению грыжи межпозвонкового диска.