Казахский боец UFC Жумагулов рассказал, что у него две жены
19:29
Боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить» рассказал о тонкостях двоеженства.
— Тяжело без семьи [на сборах]. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого, — подчеркнул боец из Казахстана.
— Жены... У тебя две жены?
— Да, у меня две жены, брат. Две жены и шестеро детей.
— Нам несколько непривычная ситуация... Насколько тяжело с двумя женами?
— В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально.
— Когда ты прилетаешь, к какой жене ты идешь первым?
— Ну откуда уехал... Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там.
В ночь на 5 декабря Жумагулов подерется с Манелом Капе на UFC Vegas 44.
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