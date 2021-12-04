Казахский боец UFC Жумагулов рассказал, что у него две жены

Боец наилегчайшего веса UFC Жалгас Жумагулов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить» рассказал о тонкостях двоеженства.

— Тяжело без семьи [на сборах]. Когда у тебя жены, семья, к этому привыкаешь, тяжело без этого, — подчеркнул боец из Казахстана.

— Жены... У тебя две жены?

— Да, у меня две жены, брат. Две жены и шестеро детей.

— Нам несколько непривычная ситуация... Насколько тяжело с двумя женами?

— В принципе, нормально, уже привык. Поначалу были свои испытания, но сейчас все нормально.

— Когда ты прилетаешь, к какой жене ты идешь первым?

— Ну откуда уехал... Уехал, например, от второй жены, иду к первой. Уехал от первой, иду ко второй. День там, день там.

В ночь на 5 декабря Жумагулов подерется с Манелом Капе на UFC Vegas 44.