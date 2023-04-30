Кратос победил Фролича судейским решением по итогам пятираундового боя на RCC Hard

Российский боец Сергей «Кратос» Калинин одержал победу над американцем Кристианом Фроличем в главном событии турнира по кулачным боям RCC Hard в Екатеринбурге.

Россиянин победил единогласным судейским решением по итогам пятираундового боя единогласным судейским решением одержал Кратос.

Бойцы возглавили первый турнир по кулачным боям RCC Hard от «Русской медной компании».

Эта победа стала для Калинина четвертой в профессиональной карьере. На его счету 6 боев, в которых он потерпел 2 поражения.