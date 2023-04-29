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ММА

29 апреля, 23:57

Кельбиханов победил Колобегова единогласным решением судей на турнире RCC Hard

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кулачный боец Дауд Стхански Кельбиханов в со-главном бою карда RCC Hard победил Михаила Колобегова единогласным решением судей.

Стхански был первым чемпионом кулачной лиги Hardcore в полутяжелом весе. Последние поединки Дауда прошли в боксерском промоушне Pravda Boxing, где он победил Луиса Онголо и Хассана Юсефи.

Колобегов за свою ММА-карьеру бился в таких промоушнах, как М-1, ProFC, ACB и RCC. Свой последний бой он проиграл 6 мая 2022-го года техническом нокаутом в первом раунде Ивану Штыркову.

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