Кельбиханов победил Колобегова единогласным решением судей на турнире RCC Hard

Кулачный боец Дауд Стхански Кельбиханов в со-главном бою карда RCC Hard победил Михаила Колобегова единогласным решением судей.

Стхански был первым чемпионом кулачной лиги Hardcore в полутяжелом весе. Последние поединки Дауда прошли в боксерском промоушне Pravda Boxing, где он победил Луиса Онголо и Хассана Юсефи.

Колобегов за свою ММА-карьеру бился в таких промоушнах, как М-1, ProFC, ACB и RCC. Свой последний бой он проиграл 6 мая 2022-го года техническом нокаутом в первом раунде Ивану Штыркову.