Чемпион UFC Усман — блогеру Джейку Полу: «Я могу изменить твою жизнь к худшему»
Известный ютуб-блогер и по совместительству профессиональный боксер Джейк Пол продолжает нападки в сторону действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.
«1. Усман бросает мне вызов в интервью TMZ Sports.
2. Я быстро принял вызов, предложив ему самый большой гонорар в его карьере (10 миллионов долларов или больше).
3. Усман отказывается от поединка, потому что я — ребенок «Disney».
4. Усман посещает Диснейленд», — написал Пол в своем Twitter на прошлой неделе.
Нигериец ответил:
«Я понимаю, что ты думаешь, что это игра, и, вероятно, поэтому ты не осознаешь, что в итоге таких людей ранят. Я не играю в бои. Я могу изменить твою жизнь к худшему», — написал Усман в Twitter.
Последний бой Усман провел в ночь на 25 апреля в Джексонвилле. В главном событии UFC 261 он нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.
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