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Чемпион UFC Усман — блогеру Джейку Полу: «Я могу изменить твою жизнь к худшему»

21:49
Камару Усман. Фото Instagram
Камару Усман. Фото Instagram
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Известный ютуб-блогер и по совместительству профессиональный боксер Джейк Пол продолжает нападки в сторону действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«1. Усман бросает мне вызов в интервью TMZ Sports.

2. Я быстро принял вызов, предложив ему самый большой гонорар в его карьере (10 миллионов долларов или больше).

3. Усман отказывается от поединка, потому что я — ребенок «Disney».

4. Усман посещает Диснейленд», — написал Пол в своем Twitter на прошлой неделе.

Нигериец ответил:

«Я понимаю, что ты думаешь, что это игра, и, вероятно, поэтому ты не осознаешь, что в итоге таких людей ранят. Я не играю в бои. Я могу изменить твою жизнь к худшему», — написал Усман в Twitter.

 

Последний бой Усман провел в ночь на 25 апреля в Джексонвилле. В главном событии UFC 261 он нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.

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