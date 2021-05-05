Известный ютуб-блогер и по совместительству профессиональный боксер Джейк Пол продолжает нападки в сторону действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана.

«1. Усман бросает мне вызов в интервью TMZ Sports.

2. Я быстро принял вызов, предложив ему самый большой гонорар в его карьере (10 миллионов долларов или больше).

3. Усман отказывается от поединка, потому что я — ребенок «Disney».

4. Усман посещает Диснейленд», — написал Пол в своем Twitter на прошлой неделе.

Нигериец ответил:

«Я понимаю, что ты думаешь, что это игра, и, вероятно, поэтому ты не осознаешь, что в итоге таких людей ранят. Я не играю в бои. Я могу изменить твою жизнь к худшему», — написал Усман в Twitter.

I understand you think this is a game which is probably why you don't realize that this is how people Truly get hurt. I don't play fighting and I can change your life in the worst way. https://t.co/Zch2xlDA9b — KAMARU USMAN (@USMAN84kg) May 5, 2021

Последний бой Усман провел в ночь на 25 апреля в Джексонвилле. В главном событии UFC 261 он нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде.