Скандально известный полусредневес Колби Ковингтон не впечатлен победой Хамзата Чимаева над Ли Джинглианом.

«Как бойца с рекордом 3-0 в UFC можно рассматривать в качестве претендента на пояс? Он не дрался ни с кем из топ-10, и вообще он выступает против ноунеймов. Против кого он дрался в этот раз? Я лично не знаю этого китайца. Никто не знает. Он дерется с неудачниками», — сказал Ковингтон в интервью MainEvent.

«Чимаев — мешок, — продолжил американец. — Чимаев почти проиграл бой простуде. Чувак был готов завершить карьеру из-за простуды. И после этого вы думаете, что у Чимаева есть шансы в бою со мной? Он был готов завершить карьеру из-за простуды, а ведь при простуде выживаемость составляет 99,9 процентов. Вот что я ему скажу: «Если ты попадешь со мной в октагон, то выживаемость будет намного ниже».

Чимаев победил Джинглиана в минувшие выходные на турнире UFC 267 в Абу-Даби, задушив оппонента в первом раунде.

Ковингтон вернется в октагон в ночь на 7 ноября на UFC 268 поединком против чемпиона Камару Усмана, которому он уступил техническим нокаутом в декабре 2019 года.