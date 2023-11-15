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Боец ММА Ковалев: «У меня есть все, чтобы одержать победу над Василевским»

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Белорусский боец ММА Владислав Ковалев по прозвищу «Белаз» высказался о предстоящем поединке с экс-чемпионом М-1 в среднем весе Вячеславом Василевским.

«У нас уже запланирован бой на февраль в лиге, где я целый год буду подписан на контракте. Так что скоро мы с ним уже пошумим. Считаю, что нам нужно закрыть вопрос с Василевским. У нас столько было конфликтов, но сейчас пришло время посоревноваться, пожать руки и разбежаться. Считаю, что сейчас у меня есть все, чтобы одержать победу над Вячеславом Василевским», — цитирует Ковалева MMA.Metaratings.ru.

25-летний Ковалев в ММА провел 5 боев, в 3 из них одержал победы. 35-летний Василевский на профессиональном ринге ММА победил в 36 боях, из них в 14 — нокаутом, потерпел 9 поражений (4 — нокаутом).

Источник: MMA.Metaratings.ru
Владислав Ковалев
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