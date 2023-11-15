Боец ММА Ковалев заявил, что готов провести реванш в кулачном поединке с Калмыковым

Белорусский боец Владислав Ковалев высказался о возможном реванше с чемпионом Hardcore в среднем весе Мухамедом Калмыковым.

«Я уверен, что защитил бы без проблем пояс, но теперь реванш с Калмыковым. Сульянов (руководитель Hardcore Fighting Championship. — Прим. «СЭ») должен сделать, потому что многие после первого боя говорят, что я случайно выиграл, но все случайности не случайны, — приводит слова Ковалева MMA.Metaratings.ru. — Я выходец из борьбы, а выиграл у лучшего, по версии Сульянова, кулачника мира. Если у кого-то есть сомнения, я их развею и во второй раз смогу выиграть у Калмыкова. Думаю, этот бой должен состояться. У Калмыкова небольшой негативчик ко мне. Он хочет отыграться. Я не знаю, как это все будет, но рано или поздно этот бой состоится в Hardcore или в любой другой лиге. У Калмыкова вроде один бой остался по контракту. У меня с Hardcore не было большого негатива, пока меня не выкинули с чемпионского боя, но все еще возможно. Но пока хочу набить рекорд нормальный в ММА, победить нормальных бойцов в России и поехать покорять Америку».

В апреле 2023 года в турнире Hardcore по кулачным боям 25-летний Ковалев победил решением большинства судей Мухамеда Калмыкова и стал чемпионом в среднем весе. Для Калмыкова это поражение стало первым в карьере, а Ковалев выиграл все 6 своих кулачных поединков. В октябре Ковалев покинул организацию Hardcore, оставив свой пояс вакантным.