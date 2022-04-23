Костя Цзю назвал главную слабость Фьюри перед боем с Уайтом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что бой за титул чемпиона мира по версии WBC не станет последним для Тайсон Фьюри в его карьере. Он считает, что недисциплинированность Фьюри является его слабым местом.

«Я точно не знаю в какой форме Фьюри сейчас, но у него есть такая вещь, как определенная недисциплинированность к саму себе и тренировкам, его главное слабое место. Если он в хорошей форме, то его сложно будет выиграть, если неподготовленный, то увы, бокс есть бокс. А Ден Уайт внушительный боец. Скорее всего, это не последний бой Фьюри, он захочет какого-нибудь реванша», — цитирует Цзю РБК.

23 апреля Фьюри подерется с Диллианом Уайтом за пояс чемпиона мира в тяжелов весе. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.