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Сегодня, 12:38

Костя Цзю назвал главную слабость Фьюри перед боем с Уайтом

Виктория Кравченко
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что бой за титул чемпиона мира по версии WBC не станет последним для Тайсон Фьюри в его карьере. Он считает, что недисциплинированность Фьюри является его слабым местом.

«Я точно не знаю в какой форме Фьюри сейчас, но у него есть такая вещь, как определенная недисциплинированность к саму себе и тренировкам, его главное слабое место. Если он в хорошей форме, то его сложно будет выиграть, если неподготовленный, то увы, бокс есть бокс. А Ден Уайт внушительный боец. Скорее всего, это не последний бой Фьюри, он захочет какого-нибудь реванша», — цитирует Цзю РБК.

23 апреля Фьюри подерется с Диллианом Уайтом за пояс чемпиона мира в тяжелов весе. Поединок пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Источник: https://sportrbc.ru/news/6263bf3b9a79475688c07dbb
Диллиан Уайт
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
ММА
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