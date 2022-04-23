Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:00

Александр Емельяненко обратился к блогеру Артему Тарасову

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к блогеру Артему Тарасову по поводу возможного поединка.

«Слышал, мой друг Тарасов вновь захотел помериться силами. Если я запланирую выступить в забегах на короткие дистанции, то обязательно с тобой свяжусь», — написал Емельяненко в своих социальных сетях.

Бой Емельяненко с Тарасовым прошел в сентябре 2021 года, он победил его единогласным решением судей.

Александр Емельяненко
Артем Тарасов
2
1
Читайте также
Какие неочевидные симптомы говорят о проблемах с печенью
175 лет тюрьмы за изнасилование недостаточно. 13 гимнасток из сборной США готовы судиться с ФБР ради 130 млн долларов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костя Цзю назвал главную слабость Фьюри перед боем с Уайтом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости