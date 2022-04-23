Александр Емельяненко обратился к блогеру Артему Тарасову

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к блогеру Артему Тарасову по поводу возможного поединка.

«Слышал, мой друг Тарасов вновь захотел помериться силами. Если я запланирую выступить в забегах на короткие дистанции, то обязательно с тобой свяжусь», — написал Емельяненко в своих социальных сетях.

Бой Емельяненко с Тарасовым прошел в сентябре 2021 года, он победил его единогласным решением судей.