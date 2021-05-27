Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123

Главным событием турнира ACA 123, который пройдет 28 мая в Москве на «ЦСКА Арена», станет поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко.

В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали равный вес — 77,5 кг.

В активе россиянина — 19 побед и семь поражений, у Бутенко — 50 побед, 15 поражений и три ничьи.

Полный кард ACA 123:

Александр Бутенко (Украина) — Андрей Кошкин (Россия)

Элиас Сильверио (Бразилия) — Георгий Кичигин (Казахстан)

Алексей Полпудников (Россия) — Александр Матмуратов (Россия)

Артур Астахов (Россия) — Илья Щеглов (Россия)

Арен Акопян (Россия) — Руан Микейас Перейра Де Лима (Бразилия)

Павел Витрук (Россия) — Дилено Лопес (Бразилия)

Алексей Ефремов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)

Игорь Жирков (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)

Станислав Власенко (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)

Михаил Погодин (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия)

Александр Педусон (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)

Михаил Долгов (Россия) — Клебер Соуза (Бразилия)

Михаил Балакирев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия)