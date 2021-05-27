Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123
Главным событием турнира ACA 123, который пройдет 28 мая в Москве на «ЦСКА Арена», станет поединок в полусреднем весе между российским бойцом Андреем Кошкиным и украинцем Александром Бутенко.
В преддверии противостояния бойцы прошли церемонию взвешивания, по итогам которой показали равный вес — 77,5 кг.
В активе россиянина — 19 побед и семь поражений, у Бутенко — 50 побед, 15 поражений и три ничьи.
Полный кард ACA 123:
Александр Бутенко (Украина) — Андрей Кошкин (Россия)
Элиас Сильверио (Бразилия) — Георгий Кичигин (Казахстан)
Алексей Полпудников (Россия) — Александр Матмуратов (Россия)
Артур Астахов (Россия) — Илья Щеглов (Россия)
Арен Акопян (Россия) — Руан Микейас Перейра Де Лима (Бразилия)
Павел Витрук (Россия) — Дилено Лопес (Бразилия)
Алексей Ефремов (Россия) — Рене Пессоа (Бразилия)
Игорь Жирков (Россия) — Родриго Прайа (Бразилия)
Станислав Власенко (Россия) — Кристиан Бринзан (Италия)
Михаил Погодин (Россия) — Джосиел Силва (Бразилия)
Александр Педусон (Россия) — Леонардо Лимбергер (Бразилия)
Михаил Долгов (Россия) — Клебер Соуза (Бразилия)
Михаил Балакирев (Россия) — Жоробек Тешебаев (Киргизия)
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