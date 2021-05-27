Единоборства

Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Секс-символы ММА Ванзант и Остович проведут поединок по правилам кулачных боев

27 мая 2021, 22:49
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Пейдж Ванзант. Фото Instagram
Теги:

Американки Пейдж Ванзант и Рейчел Остович, которых считают секс-символами ММА, проведут бой на турнире BKFC19. Поединок пройдет по правилам кулачных боев. Обе спортсменки сообщили об этом в своих социальных сетях.

Турнир состоится 23 июля. «Приходите за сиськами, оставайтесь для насилия», — написала Ванзант в своем Instagram.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

27-летняя Ванзант и 30-летняя Остович ранее провели бой на турнире UFC Fight Night 143. 19 января 2019 года победу болевым приемом одержала Ванзант.

Читайте также

«Манчестер Сити» назвал заявку на финал Лиги чемпионов против «Челси»
Команда Эмери в пятый раз вышла в финал Лиги Европы
Чемпионат мира по хоккею-2021, результаты матчей 27 мая: США — Латвия и другие игры
Яровинский прокомментировал переход Хакшабановича в «Рубин»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд