Секс-символы ММА Ванзант и Остович проведут поединок по правилам кулачных боев
27 мая 2021, 22:49
Американки Пейдж Ванзант и Рейчел Остович, которых считают секс-символами ММА, проведут бой на турнире BKFC19. Поединок пройдет по правилам кулачных боев. Обе спортсменки сообщили об этом в своих социальных сетях.
Турнир состоится 23 июля. «Приходите за сиськами, оставайтесь для насилия», — написала Ванзант в своем Instagram.
27-летняя Ванзант и 30-летняя Остович ранее провели бой на турнире UFC Fight Night 143. 19 января 2019 года победу болевым приемом одержала Ванзант.
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