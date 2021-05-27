Секс-символы ММА Ванзант и Остович проведут поединок по правилам кулачных боев

Американки Пейдж Ванзант и Рейчел Остович, которых считают секс-символами ММА, проведут бой на турнире BKFC19. Поединок пройдет по правилам кулачных боев. Обе спортсменки сообщили об этом в своих социальных сетях.

Турнир состоится 23 июля. «Приходите за сиськами, оставайтесь для насилия», — написала Ванзант в своем Instagram.

27-летняя Ванзант и 30-летняя Остович ранее провели бой на турнире UFC Fight Night 143. 19 января 2019 года победу болевым приемом одержала Ванзант.