Боец UFC Алексей Олейник поделился мнением о музыканте группы «Ленинград» Сергее Шнурове.

« Я против пропаганды [пошлой и матерной музыки]. Сделайте клуб, куда строго пускают только совершеннолетних. Пришли туда, пойте, о чем угодно, пойте свои идиотские песни с матами. Кто у нас этот балбес — все время матерится? Сделали его кем-то в культуре. Придурок этот... Шнур — дебил, блин. Что хочу, то и говорю. У нас на улице так все и выражаются из-за таких, как ты. Сделайте клуб, где вас соберется 300 человек, 5000 человек, орите что-то хотите. Вы все самостоятельные, взрослые, сформировавшиеся, вас строго проверили. А чтобы мы делали это на канале — на федеральном или еще каком-то, чтобы это пропагандировали — мне кажется, неправильно.

Его смотрят годовалые, 5-летние, 15-летние, 70-летние и так далее. Сидят там светские львицы в кавычках, рассказывают, вот, у меня там 75 человек было, с тем и тем, а потом еще и тем, у меня 75, а у меня 150. Хвастаются низменными вещами, которые всегда порицались, а сейчас из-за этой фигни уже нормальный человек думает — может, это он ненормальный? Может, стоит пить, выражаться матом, показывать свои самые низменные качества, сношаться налево-направо? » , — сказал Олейник в интервью «Спорт-Экспресс».