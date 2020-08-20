«Корявый, неудобный, но без удара». Петр Ян оценил своего следующего соперника

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске дал оценку американцу Алджамейну Стерлингу (19-3), который, по всей видимости, станет его следующим соперником.

— Конечно, я буду готовиться к этому поединку — буду бороться, совершенствоваться, — сказал Ян. — Стерлинг повыше немножко, ему будет больнее падать. Надеюсь, я его нокаутирую. В принципе, он парень опасный, разносторонний. Но посмотрите — за все свои бои он ни одного соперника не отправил в нокдаун. Он не обладает точным ударом, сильным ударом. Он корявый, неудобынй, но я уверен, я чувствую на ментальном уровне, что его побью.

На счету 27-летнего Яна 15 побед и 1 поражение в ММА. Он представляет клуб «Архангел Михаил». (Илья Андреев)