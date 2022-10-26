Тренер Порье: «Я никогда не видел Дастина таким заряженным»

Главный тренер American Top Team Майк Браун как никогда уверен в победе Дастина Порье (28-7) над Майклом Чендлером (23-7) на UFC 281.

«Когда что-то идет не так, ты становишься более мотивированным. Тоже самое с Дастином. Честно, я никогда не видел его таким заряженным, — сказал Браун в интервью MMA Junkie. — Он усердно тренируется и ему не терпится выйти в октагон. Он в боевой форме, готов выйти на пик. По моему мнению, это лучший Дастин, которого я когда-либо видел. Он выйдет против правильного оппонента, который мотивирует его, который был чемпионом мира в другом промоушене»

Порье и Чендлер встретятся 12 ноября на UFC 281 в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.