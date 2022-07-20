Кормье рассказал, сколько получают денег за бой Адесанья, Хабиб и Конор

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что, по его мнению, чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) получает около 7 миллионов долларов, Хабиб Нурмагомедов — около 10 миллионов, а Конор Макгрегор — около 15-20 миллионов.

«Исраэль Адесанья получает около 7 миллионов долларов за бой, — сказал Кормье в подкасте The Pivot. — Думаю, что-то вроде 5-7 миллионов. Хабиб, наверное, получал около 10 миллионов, а Конор около 15-20 миллионов. Тебе платят, когда ты заходишь в раздевалку. Прямо в раздевалке тебе дают чек на 3, 4, 5 миллионов долларов. Они просто кидают тебе его в спину».

Адесанья победил Джареда Каннонье (15-6) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.