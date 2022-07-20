Корьме: «Я до сих пор не могу простить Джонсу то, что он сделал с моей карьерой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) признался, что Джон Джонс (26-1) несильно бьет руками, однако его ноги, напротив, наносят большой урон.

«Джонс не сильно бьет руками. Он сильно бьет ногами. Реально сильно, — отметил Кормье в подкасте The Pivot. — Он так сильно ударил меня по животу, что я такой: «Оу, черт». Тогда я стал на него давить, и он ударил меня коленом в живот, и я такой: «***...»».

Также Кормье подчеркнул, что не может отпустить те два проигрыша Джонсу, потому что уверен, что Кости употреблял стероиды.

«Он жульничал, — добавил Кормье. — Братан, если ты такой талантливый, то ты выиграешь бой и без использования стероидов. В первый раз мы дрались около 7 лет назад. Мне было 36 лет, а ему 24. Он молодой, высокий, атлетичный. Он бьет меня, и у него приходит положительный тест на допинг. Даже если они объявят бой несостоявшимся, воспоминания об этом бое не уйдут. Все скажут: «Мы видели, как ты проигрывал Джонсу». Все, что он получает, — это время. Он еще тогда получал около 5 миллионов долларов.

У него вновь находят стероиды, и отстраняют от боев на 18 месяцев. Но у него остаются деньги, и при этом ему всего 25 лет. Он получил отпуск на год, и это ужасно. Мне тогда было около 37 лет. Я никогда не смогу успокоиться, зная, что он сделал с моей карьерой. Я не могу понять: он действительно лучше меня или он был на моем уровне, если бы не употреблял стероиды. Потому что я всегда усердно работал. Порой я еле доходил до кровати, потому что мое тело было измотано. Я не могу просто так отпустить эту ситуацию».

Тем не менее Кормье похвалил Джонса за его «инстинкты убийцы».

«Недавно я пересматривал второй бой, — сказал Кормье. — Он ударил меня хай-киком, и у меня закружилась голова. Вместо того чтобы наброситься на меня с кулаками, он пинает меня по ноге, и это усиливает мое головокружение. Мир крутится в твоих глазах, ты падаешь, и все выходит из-под контроля. У него как будто есть все эти инстинкты для того, чтобы уничтожать соперников. Но он просто не может позволить себе [из-за стероидов] быть таким великим, каким он мог бы быть».

Кормье проиграл Джонсу в 2015 году единогласным решением судей, а в 2017 году проиграл техническим нокаутом в 3-м раунде. Позже бой был объявлен несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Джонса.