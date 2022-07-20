Эдди Хирн: «Бивол подерется в октябре или ноябре»

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что следующий бой чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0) пройдет осенью против британского боксера Джошуа Буатси (16-0) или второго номера рейтинга WBA в полутяжелом весе Хильберто Рамиреса (44-0).

«WBA обязало Бивола защищать титул против Рамиреса, но мы попросили их рассмотреть вариант с Буатси, — сказал Хирн в интервью DAZN. — Позже они вынесут решение. Как бы то ни было, Биволу придется драться с одним из этих парней, чтобы встретиться с Канело. Думаю, что следующий бой Бивола состоится в октябре или ноябре».

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Буатси победил Крэйга Ричардса (17-3) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе 21 мая в Лондоне.

Рамирес в последнем поединке нокаутировал в четвертом раунде первого номера рейтинга Доминика Безеля (32-3) в отборочном поединке по версии WBA в полутяжелом весе. Бой прошел 14 мая в Toyota Arena в Онтэрио, США.