Туменов: «Слипенко — разносторонний ударник, но я уверен, что спокойно пройду его»

Боец ACA Альберт Туменов поделился мыслями о своем потенциальном поединке против чемпиона лиги Виталия Слипенко.

«Слипенко — нескучный боец. Он разносторонний ударник. Но я уверен, что спокойно пройду его. Со всем уважением отношусь к этим ребятам, но считаю, что я лучше, чем они. Я выше них в бойцовском IQ, ударной технике. Когда мне назначают бой, я изучаю своего оппонента. Смотря бои Слипенко, заметил много слабостей. Бой против Виталия будет тяжелым, но я пройду его», — цитирует Туменова Metaratings.ru.

На счету Туменова 23 победы и 4 поражения. В активе Слипенко 16 побед и 4 поражения.