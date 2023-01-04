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Сегодня, 14:58

Кори Сэндхэген: «В бою Махачева и Волкановски буду болеть за Алекса»

Давид Хачатрян
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Топовый представитель легчайшего веса UFC Кори Сэндхэген (15-4) высказал мнение, что чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) выступит в бою с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1) лучше, чем думают люди.

«Я буду болеть за Волка не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что мне нравится Волк, — сказал Сэндхэген MiddleEasy. — Мне нравится, что он пользуется возможностью [стать двойным чемпионом]. Мне кажется, что он многих удивит.

Помню, как он дрался то ли с Мендесом, то ли с Альдо, и когда ему провели тейкдаун, он быстро встал на ноги. Это выглядело настолько мощно и атлетично, что меня это поразило.

Предполагаю, что в борьбе он будет лучше, чем думают люди. Не думаю, что Ислам будет слишком эффективен в контроле на земле. Волк определенно заберет несколько раундов. Уверен, он выступит намного лучше, чем думают люди».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте (Австралия). Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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