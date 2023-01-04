Кевин Ли подписал контракт с Али Абдель-Азизом

Бывший боец UFC Кевин Ли (19-7) заключил соглашение с агентством Dominance MMA, которое возглавляет Али Абдель-Азиз и Ризван Магомедов, сообщил журналист Деймон Мартин в Twitter.

«Кевин — мой давний партнер по тренировкам. Он еще даже не достиг своего пика. Он всегда был звездой, но я думаю, что до конца года он станет суперзвездой», — приводит слова Абдель-Азиза Мартин.

Ранее 30-летний Ли утверждал, что он может вернуться в UFC и даже выразил готовность сразиться с Хамзатом Чимаевым (12-0).

Ли покинул UFC в августе 2021-го, проиграв Даниэлю Родригесу (17-3) на UFC on ESPN 30.