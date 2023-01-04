Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:03

Рамазан Исмаилов — о конфликте Даны Уайта с женой: «Дал чапалах, правильно сделал»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Рамазан Исмаилов, брат Магомеда Исмаилова (18-3), прокомментировал «СЭ» конфликт главы UFC Даны Уайта с женой.

«Это изначально неправильный поступок, — отметил Исмаилов. — Это [бывает] приводит чуть к более худшим последствиям, к смертельным исходам. Бывает из-за мелочей друг друга режут.

Конечно, женщин бить нельзя, но она прилюдно его ударила — он ей прилюдно ответил. Дал чапалах, правильно сделал. Прилюдно сделала — прилюдно получила. Пусть за своими руками следит, она женщина, должна вести себя так, как подобает женщине.

А женщин, конечно, бить нельзя, руку нельзя поднимать. В данном контексте, что мы видели, она его шлепнула, и он ей шлепнул, не бил. Чапалах дал ответно. Если бы он не ответил, я бы, наверное, его не понял бы. Но в общем женщин бить нельзя. Это наши матери, сестры, дочери, которых надо оберегать и защищать".

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.

Дана Уайт. Дана Уайт несколько раз ударил жену в ночном клубе. Босс UFC всегда выступал против насилия над женщинами
1
1
Читайте также
Игрок клуба НФЛ перенес остановку сердца во время матча. Он в критическом состоянии
«Моя работа в Европе закончена». Роналду рассказал, почему решил уехать в Саудовскую Аравию
Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами
Источник сообщил об убийстве пьяными наемниками троих военных ВСУ
В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кори Сэндхэген: «В бою Махачева и Волкановски буду болеть за Алекса»

Ковингтон отказался от боя против Чимаева
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости