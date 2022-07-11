Кори Сэндхаген готов подраться против Шона О'Мэлли

30-летний Кори Сэндхаген (14-4), занимающий четвертую строчку рейтинга легчайшего веса UFC, готов провести бой против 13-й номера рейтинга Шона О'Мэлли (15-1).

«В будущем мы бы могли закатить хороший бой, — сказал Сэндхаген в интервью The Schmo. — Возможно, однажды мы подеремся. Может быть, в следующем году, кто знает? Он с каждым разом становится все ближе и ближе к топу дивизиона. Так что да, в следующем году мы можем подраться».

Сэндхаген подерется с Сонгом Ядонгом (19-6) 17 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Бой станет главным событием вечера.

О'Мэлли дрался с Педро Муньосом (19-7) 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.