Чейл Соннен назвал возможного соперника для Джона Джонса в тяжелом весе

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен уверен, что 29-летний тяжеловес Тай Туиваса (14-3) мог бы стать серьезным соперником бывшему чемпиону UFC в полутяжелом весе Джону Джонсу (26-1) в тяжелом весе.

«Я могу назвать довольно много бойцов, которые смогли бы провести интересный бой с Джоном Джонсом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — В первую очередь, — это Тай Туиваса. Вся эта история с распитием пива из ботинка и целой нацией за спиной сделала бы для этого боя хорошую рекламу. Если Тай победит Сирила Гана, то это сделает его бой с Джонсом еще интереснее. Тай — настоящий боец, современная версия бойцов эпохи Танка Эбботта».

Туиваса следующий поединок проведет против Сирила Гана (10-1) 3 сентября на UFC Fight Night 209 в Париже.

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.