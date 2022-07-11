Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:55

Шон О'Мэлли: «Я заработал больше денег, чем Хамзат Чимаев»

Шон О'Мэлли заявил, что заработал больше денег, чем Чимаев
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) подчеркнул, что он будет зарабатывать гораздо больше, когда придет время драться с топ-бойцами легчайшего веса.

«Я заработал больше Хамзата, дерясь с менее опытными соперниками. Для меня это бизнес, — сказал О'Мэлли в подкасте The Pivot. — Я заработал более миллиона долларов, сражаясь с парнями вне топ-15 рейтинга. Хамзат же, скорее всего, дерется за меньшие деньги против таких чуваков, как Гилберт Бернс. Хотите, чтобы я дрался с парнем из топ-3? Тогда не рассчитывайте, что я буду драться за 40+40. Поэтому когда я смотрю на этих парней, то думаю, что они поступают не очень умно. Чтобы драться с топ-бойцами, тебе должны платить огромные деньги. Не уверен, что Хамзату заплатили хорошую сумму».

О'Мэлли дрался с Педро Муньосом (19-7) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Хамзат Чимаев
ММА
0
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Бальбуэна ушел из «Динамо», Ордец – в «Бохуме», ЦСКА арендует Самошникова, «Ростов» выкупил Комличенко. Главные трансферы и слухи в РПЛ на 11 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кори Сэндхаген готов подраться против Шона О'Мэлли
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости