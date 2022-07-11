Шон О'Мэлли: «Я заработал больше денег, чем Хамзат Чимаев»

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) подчеркнул, что он будет зарабатывать гораздо больше, когда придет время драться с топ-бойцами легчайшего веса.

«Я заработал больше Хамзата, дерясь с менее опытными соперниками. Для меня это бизнес, — сказал О'Мэлли в подкасте The Pivot. — Я заработал более миллиона долларов, сражаясь с парнями вне топ-15 рейтинга. Хамзат же, скорее всего, дерется за меньшие деньги против таких чуваков, как Гилберт Бернс. Хотите, чтобы я дрался с парнем из топ-3? Тогда не рассчитывайте, что я буду драться за 40+40. Поэтому когда я смотрю на этих парней, то думаю, что они поступают не очень умно. Чтобы драться с топ-бойцами, тебе должны платить огромные деньги. Не уверен, что Хамзату заплатили хорошую сумму».

О'Мэлли дрался с Педро Муньосом (19-7) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Бой был объявлен несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны О'Мэлли.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.