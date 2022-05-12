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12 мая, 23:35

Корешков дал прогноз на бой между Шлеменко и Исмаиловым

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Боец смешанных единоборств Андрей Корешков дал прогноз на бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Уверен в победе Александра Шлеменко. Вижу у него ряд преимуществ над Исмаиловым. Это колоссально большой опыт проведения пятираундовых боев и боев в целом. Как показали недавние бои Исмаилова, у Александра есть ощутимое преимущество по выносливости. В поздних раундах шанс досрочной победы у Александра возрастает в разы», — приводит слова Корешкова РЕН ТВ.

Бой пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.

Источник: https://ren.tv/news/sport/974198-boets-mma-koreshkov-uveren-chto-shlemenko-pobedit-ismailova
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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