Корешков дал прогноз на бой между Шлеменко и Исмаиловым

Боец смешанных единоборств Андрей Корешков дал прогноз на бой между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

«Уверен в победе Александра Шлеменко. Вижу у него ряд преимуществ над Исмаиловым. Это колоссально большой опыт проведения пятираундовых боев и боев в целом. Как показали недавние бои Исмаилова, у Александра есть ощутимое преимущество по выносливости. В поздних раундах шанс досрочной победы у Александра возрастает в разы», — приводит слова Корешкова РЕН ТВ.

Бой пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.