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12 мая, 23:40

Хрюнов считает, что Шлеменко одержит досрочную победу над Исмаиловым

Карен Саркисян
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов считает, что Александр Шлеменко одержит досрочную победу над Магомедом Исмаиловым на турнире Russian Cagefighting Championship.

«Думаю, что это один из самых интересных поединков, — приводит слова Хрюнова РЕН ТВ. — Хочу, чтобы победил Шлеменко. Надоел мне улыбающийся Исмаилов. На самом деле, я шучу. Желаю удачи обоим. Думаю, что это будет бой с искрами. Надеюсь, что Шлеменко одержит досрочную победу».

Поеднок между Шлеменко и Исмаиловым покажет РЕН ТВ. Бой пройдет в Екатеринбурге и состоится в августе 2022 года.

Источник: https://ren.tv/news/sport/974225-khriunov-verit-chto-shlemenko-oderzhit-dosrochnuiu-pobedu-nad-ismailovym
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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