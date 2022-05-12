Хрюнов считает, что Шлеменко одержит досрочную победу над Исмаиловым

Промоутер Владимир Хрюнов считает, что Александр Шлеменко одержит досрочную победу над Магомедом Исмаиловым на турнире Russian Cagefighting Championship.

«Думаю, что это один из самых интересных поединков, — приводит слова Хрюнова РЕН ТВ. — Хочу, чтобы победил Шлеменко. Надоел мне улыбающийся Исмаилов. На самом деле, я шучу. Желаю удачи обоим. Думаю, что это будет бой с искрами. Надеюсь, что Шлеменко одержит досрочную победу».

Поеднок между Шлеменко и Исмаиловым покажет РЕН ТВ. Бой пройдет в Екатеринбурге и состоится в августе 2022 года.