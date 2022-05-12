Шлеменко упрекнул Василевского в поддержке Моргенштерна

Экс-чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко упрекнул Вячеслава Василевского в поддержке рэпера Моргенштерна*.

«Ты сейчас затронул одного человека (Моргенштерна. — Прим. «СЭ»), — обратился Шлеменко к Василевскому на пресс-конференции. — Ты всегда делаешь мне поперек, зачем? Я не понимаю этого. Ты зачем этого рэпера поддерживаешь? Ты всегда делаешь поперек мне. Ты всегда пытаешься взять непонятную линию, например, говоришь, что я пиарюсь на ситуации с Моргенштерном. Но ты видел, что, после того как я обратил на него внимание, Моргенштерн дал хоть один концерт? И где он сейчас? Это ты называешь пиаром? Вот для этого и нужна, как ты называешь, угрюмость. Это не угрюмость. Это называется серьезность».

Василевский ответил, что прекращение концертной деятельности музыканта не связано с критикой Шлеменко в его адрес.

В прошлом году Шлеменко призывал запретить выступления Моргенштерна на территории Российской Федерации. Идею поддержал предстоящий оппонент Шлеменко — средневес Магомед Исмаилов. Они проведут бой в августе на турнире RCC в Екатеринбурге.

*Включен в реестр СМИ-иноагентов.